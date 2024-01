Non solo la scuola Repubblica: "Un milione per rifare la piazza"

L’amministrazione Foronchi cala l’asso ed annuncia che a fianco della nuova scuola primaria Repubblica sorgerà anche la nuova Piazza Repubblica che è in via di ristrutturazione. In attesa che parta definitivamente il cantiere per la nuova scuola con la demolizione della vecchia struttura, ora da Palazzo Mancini giungono novità sul futuro dell’adiacente piazza, polo sociale, culturale e didattico. "Abbiamo messo a bilancio per il 2025-2026 1 milione e 200.000 euro – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici – per pavimentazione, arredi e ristrutturazione dell’intera piazza Repubblica. Stiamo predisponendo anche il progetto in questi mesi perché poi vorremmo andare a caccia di finanziamenti oltre alla quota da noi già preventivata". Un intervento urbanistico che darebbe un nuovo volto all’intero quartiere che gravita attorno a scuola e piazza, al confine con Gabicce Mare. "Sappiamo benissimo che quella piazza necessita di ristrutturazione e per questo ci stiamo attivando" conferma l’assessore. Mentre si è in attesa della demolizione della vecchia struttura scolastica che si affaccia proprio sulla medesima piazza.

Piazza della Repubblica presenta in un semicerchio teatro, biblioteca, poste ed attività sociali e culturali tutte attorno alla grande agorà all’aperto da 5.000 posti in estate per concerti e spettacoli. Ma di fatto dopo oltre 20 anni necessita di un’ampia ristrutturazione, visto che la pavimentazione e le strutture circostanti sono oramai consumate dal tempo, dagli agenti atmosferici ed anche dal loro ampio utilizzo. Sarebbe certamente un bel biglietto da visita per l’amministrazione Foronchi con il quale chiudere l’attuale legislatura, partita appena due anni e mezzo fa, per poi rilanciare le proprie ambizioni politiche in vista delle elezioni nel 2026. Si consideri che la piazza è anche un luogo di aggregazione con un palco fisso a cielo aperto dove in estate si svolgono gli spettacoli ed in inverno si incontrano parecchi giovani. La ristrutturazione di tale spazio passa anche attraverso una sua progettazione con nuovi spazi di incontro, di arredo e magari con giochi e verde.

Nei prossimi mesi il progetto entrerà nei dettagli: "Certamente più finanziamenti raggiungiamo meglio sarà il progetto – conferma l’assessore –, ma è nostra intenzione politica intervenire, per questo a bilancio c’è già una cifra importante. Nei prossimi mesi capiremo le possibilità economiche concrete". Una città che passa anche dalla riqualificazione urbanistica per rilanciare le proprie ambizioni turistico-economiche.

Luca Pizzagalli