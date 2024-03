Non solo mare. Capitale della cultura: "La Romagna unita è il nostro orgoglio"

Le note di ‘Romagna mia’ suonate da Federico Mecozzi sono quel groppo in gola che arriva al termine degli interventi della delegazione riminese. E’ la conclusione, emozionante, di un percorso che dall’aprile di un anno fa ad oggi ha creato un progetto concreto e ambizioso attorno alla candidatura di Rimini a Capitale della cultura 2026.

Ieri mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad, le due direttrici artistiche della candidatura, Francesca Bergoglio e Cristina Carlini, e a chiudere l’assessore regionale Mauro Filicori hanno disegnato con le parole le motivazioni e i sogni che stano dietro all’idea di Rimini Capitale della cultura.

La città non parte come favorita. Da mesi ormai c’è chi vede ne L’Aquila un avversario importante per tradizione storica e per motivazioni attuali. Per il capoluogo dell’Abruzzo diventare capitale segnerebbe uno slancio per superare le tragiche ferite del terremoto. Rimini non ha ferite, ma sogni da condividere. Va letto in quest’ottica l’allargamento della proposta all’intera Romagna martoriata dall’alluvione dello scorso maggio. Ieri a Roma erano presenti anche i sindaci di Ravenna, De Pascale, di Faenza e Lugo, e gli assessori alla Cultura di Cesena e di Forlì. Lo sguardo al futuro è incarnato dal nome della proposta riminese, quel ‘Vieni oltre’ che ti porta avanti; oltre alla spiaggia e al mare c’è tanto altro. "Ci sono tre ragioni per cui la Regione Emilia Romagna sostiene questo progetto – ha detto l’assessore Mauro Felicori - La prima è che è una candidatura generosa: Rimini subito dopo l’alluvione di maggio ha scelto e chiesto di allargare la proposta alla Romagna. La seconda è che è una candidatura sostenibile: pragmaticamente, non solo la Regione sarà impegnata finanziariamente a sostegno della capitale, ma tutte le nostre compagnie, il sistema museale e dello spettacolo lavoreranno per il programma culturale. La terza è che è una candidatura ambiziosa: c’è chi si candida per una medaglia, per avere un voto in pagella, Rimini si candida perché è una città che ha una vocazione globale". La cultura può e deve essere uno slancio per la città e l’intero territorio. Cosa possibile grazie anche agli investimenti previsti con la candidatura: nove milioni di euro tra contributi pubblici e privati. "Siamo orgogliosi - ha detto il sindaco Sadegholvaad - del lavoro fatto, dell’idea di futuro che abbiamo proposto, fortemente incardinata sul protagonismo delle nuove generazioni. Orgogliosi di aver presentato una Romagna unita, oltre la forma e la facciata. Un territorio capace di valorizzare i propri campanili superandoli allo stesso tempo attraverso un progetto comune. A prescindere dall’esito della selezione, questo percorso conferma le grandi potenzialità e capacità della Romagna di guardare al futuro insieme. Lo dico con orgoglio infinito e, forse, con una punta di immodestia ma la Romagna da sempre contribuisce e contribuirà da protagonista alla crescita di questo Paese". Ed ora l’attesa. Le audizioni sono terminate e la commissione si esprimerà entro fine mese.

Andrea Oliva