Non solo musica: una maratona tra brindisi, artisti di strada e fuochi d’artificio

Non solo musica per questa Notte Rosa ma anche tanti spettacoli. Da non perdere a Rimini Un mare di rosa a riva: per sette chilometri la spiaggia, dal porto a Miramare, sarà illuminata da un unico filo di luci e animata da artisti di strada, mangiafuoco, giocolieri e tanta musica dal vivo. "Sarà illuminata per l’occasione – annuncia Primo Olivieri – anche la mostra Tutti al mare, che racconta i 180 anni degli stabilimenti balneari a Rimini". Ovviamente venerdì sera, a mezzanotte, tutti con il naso all’insù per lo spettacolo dei fuochi d’artificio che farà brillare di rosa il cielo sopra la Riviera. Ma sulla spiaggia non mancheranno anche degustazioni e brindisi con i vini tipici riminesi, su tutti la Rebola.

A Bellaria la Notte Rosa sarà dedicata soprattutto ai bambini, e per due sere (il 7 e l’8) sfileranno i carri allegorici dello speciale ’Carnevale rosa’. Festa grande anche nei parchi, da Italia in Miniatura ad Aquafan, dall’Acquario di Cattolica fino a Oltremare, dove si esibirà pure Gessica Notaro, nella laguna dei delfini, insieme agli addestratori degli animali. La Notte Rosa non sarà celebrata solo sulla costa, ma anche in vari comuni dell’entroterra, da Santarcangelo a Verucchio, da Coriano a San Giovanni in Marignano.