Non solo Vasco Rossi Maxi concerto con Radio 105 e tornano gli show della Rai

Non solo Vasco. Giugno sarà il mese della grande musica a Rimini. Dopo lo show del 2 giugno allo stadio ’Romeo Neri’ con cui Vasco Rossi aprirà il tour (e la sera prima porte aperte agli iscritti del Blasco fan club per la prova generale), il 10 in piazza Malatesta ecco gli Skunk Anansie in concerto per ricordare il fondatore del Velvet Thomas Balsamini. Ma non è finita qui: il Comune e l’Apt stanno lavorando per ospitare, sempre a giugno, un altro ’concertone’ organizzato da Radio 105. Trattative ancora in corso, ma sono attesi tanti ’big’ tra i nomi che saliranno sul palco. A luglio, alla Notte rosa, torneranno i maxi concerti di piazzale Fellini trasmessi dalla Rai. E gli show potrebbero toccare anche altre piazze della Riviera.

Aspettando un’estate in musica, la prestigiosa rivista americana Forbes è tornata a occuparsi di Rimini (dopo averla eletta come "meta del 2019") consigliandola per le vacanze di primavera. Nel servizio uscito nell’edizione on line giovedì, a firma di Irene Levine, non manca l’invito a visitare il Fellini Museum. Anche perché "quest’anno – ricorda la rivista Forbes – ricorre non solo il 30esimo anniversario della morte del regista, ma anche gli anniversari fondamentali di alcuni dei suoi film più memorabili, tra cui Amarcord". Ma Rimini resta, nell’immaginario di tanti turisti, la città dove festeggiare in riva al mare tra fuochi d’artificio, ’rustide’ di pesce e tanti ltri eventi organizzati dai vari comitati turistici. Nell’estate 2022 sono state 454 le iniziative a cura dei comitati, quasi quanto quelle realizzate nel 2019. E il Comune ha deciso di mettere a disposizione, anche per il 2023, un importante contributo: il budget complessivo stanziato per i comitati sarà di 120mila euro. Tra i criteri individuati per assegnare le risorse il numero delle manifestazioni organizzate per premiare i comitati più intraprendenti.

Manuel Spadazzi