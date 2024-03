"Non sono asfalti, ma rattoppi venuti male"

"I lavori che l’amministrazione Angelini sta portando avanti sulle strade sono parziali e assolutamente non risolutivi". Azione Riccione contesta il piano di bonifica inaugurato dalla giunta.

"Basta fare un giro in viale Molari o Trento Trieste oppure in viale Emilia o in viale Dante e in tanti altri viali della città dove sono stati effettuati rattoppi spacciati per interventi risolutivi. Per non parlare dell’asfaltatura di solo metà della pista ciclabile di viale Ceccarini o degli inqualificabili interventi in viale Dante dove in sostituzione delle piante abbattute è stato posto un asfalto colorato assolutamente non consono alla pavimentazione del viale".

Non piace anche la gestione del verde. "Per quanto riguarda il verde pubblico, continuiamo a constatare numerosi abbattimenti di alberi che, al contrario di quanto dichiarato dall’amministrazione, non sono stati sostituiti. Ci riferiamo a viale Dante e viale Ceccarini, dove al posto delle piante è stato messo il rosmarino o un rattoppo indecente come detto in precedenza".