Non sparate sulle vetrine del centro

Va fatta una premessa, che è l’anticamera di ogni ragionamento sulle pecche e i meriti del commercio. Augurarsi la chiusura di chicchessia è prima di tutto sgradevole, non porta a niente e col tempo avrà conseguenze nefaste per la qualità della vita nei centri cittadini. Dicendo questo non intendo prendere le difese degli esercenti riminesi, che ho più volte criticato per la rigidità nelle chiusure settimanali e nella gestione degli orari. Ma il lavoro altrui va rispettato. Non è corretto utilizzare le difficoltà di un settore come strumento per criticare un’amministrazione pubblica. Si contestano le politiche di una giunta e se vuole anche i commercianti, ma senza infierire. Detto ciò, è indubbiamente vero che il Comune di Rimini ha trascurato la questione parcheggi, ma non si potrà mai ottenere nei centro naturali l’effetto ipermercato: vai, sosti e compri. Il centro è altra cosa. La qualità e il servizio offerti dai negozianti dovrebbero essere un’altra cosa. Il contesto, seppur umido e piovoso, è un altro. Il Comune dovrebbe garantire altri spazi di sosta e i commercianti una maggiore elasticità, ma lasciamo stare le chiusure. Fanno male a tutti.