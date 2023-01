Non ’spariamo’ sui giovani delle luminarie: le hanno riaccese, solo una goliardata

Caro Carlino, ho letto la notizia su alcuni ragazzi che hanno riacceso di fatto le luminarie natalizie, qualche sera fa in pizza Tre Martiri, dopo aver manipolato il quadro elettrico delle stesse. E hanno ’ovviamente’ pubblicato il tutto sui social vantandosi della loro bravata. Bene, non me la prendo, come forse tanti hanno fatto, con questi giovani. Hanno messo a segno una goliardata, peraltro anche abbastanza ’creativa’ a mio avviso, nel più puro stile di quelle che si sono sempre fatte, a Rimini - raccontate nei film di Fellini - e dappertutto. Lasciamolo divertire, se non fanno danni.

Carla G.