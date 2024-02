"Non spegnamo il festival del Titano"

"Dopo questi dati, Una Voce per San Marino è un evento che non si può fermare. Qualsiasi sia il governo che arriverà". Li snocciola uno a uno il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati mettendo il punto finale sulla terza edizione del festival canoro del Titano tanto criticato. La visibilità, i social, ma anche costi e naturalmente i vincitori, gli spagnoli Megara, che non hanno convinto tutti. Soprattutto perché si sono lasciati alle spalle la popolarissima Loredana Bertè. "Non mi piace che si debba sempre cercare un capro espiatorio – dice il ministro sammarinese pensando a quello che in questa edizione di Una voce per San Marino non ha funzionato – Sui social si amplifica qualsiasi cosa e sono tutti sempre titolati a farlo. I costi sostenuti? Il costo totale stanziato dalla Segreteria al Turismo è di 280.000 euro dei quali 200.000 vanno alla San Marino Rtv, per coprire i costi dalle selezioni alla finale, e 80.000 a Media Evolution, entrambe aziende sammarinesi. Un grazie a tutti gli sponsor che hanno contribuito all’evento". La visibilità che l’evento ha garantito a San Marino, "se si fosse dovuta pagare – sottolinea Pedini Amati – ammonta a oltre 8 milioni di dollari con le interazioni ad una settimana dalla finale con un +297% rispetto all’anno scorso. Se si allarga la finestra a un mese, si arriva a 23 milioni. E non si tratta di una visibilità negativa evidenzia: l’85% delle emozioni sono positive. Con YouTube sono stati raggiunti 126 paesi. Ecco perché Una Voce per San Marino è un evento che non si può fermare". Poi sugli errori commessi durante lo show. "Non è andato tutto bene. Diverse cose non hanno funzionato. Andremo a fondo per vedere gli errori fatti. Facciamo tesoro di cosa è successo per migliorare il prossimo anno". Sulle polemiche che hanno accompagnato il verdetto finale parola a Denny Montesi di Media Evolution. "La direzione artistica di Pasquale Mammaro ha fatto fare un salto di qualità al contest. Ha vinto infatti un gruppo emergente che all’estero è molto conosciuto. Siamo un contest libero, nessuno viene sapendo di vincere. I giornali fanno illazioni, ma la Bertè è stata molto elegante nelle sue dichiarazioni. I Megara hanno avuto votazioni alte da tutti i giudici in sala". "Una diretta così lunga e così importante – dice il direttore generale di San Marino Rtv, Andrea Vianello – è piena di eventi imprevedibili. In 4 ore sono salite sul palco 101 persone: una cosa del genere prevede una organizzazione complicata. Il coefficiente di difficoltà è alto e si possono fare degli errori. Non posso rivendicare come per oltre 3.30 ore lo spettacolo sia stato di altissimo livello, per una diretta nazionale e internazionale. Le polemiche fanno parte del gioco".