"Non spostate la biblioteca Panzini dal centro" Parte raccolta di firme per tenerla nell’Isola

"Non spostate la biblioteca comunale Panzini dall’Isola dei Platani, riducendo gli spazi: cittadini, giovani e studenti si troverebbero privati dello spazio dove trascorrono per ore tutti i giorni". E’ partita una raccolta firme per chiedere che l’ammistrazione comunale modifichi il programma di "trasferire il museo delle radio d’epoca al piano terra della biblioteca, sacrificandolo spazio adesso ad uso di bambini, giovani – sottolineano i firmatari –.Inoltre nei mesi successiviil museo Noi sarà trasferitonella zona adulti della bibilioteca stessa, e nelle importantisalette studio nell’ ala sinistra,senza aver previsto spazi alternativiper le attività sacrificatedallo spostamento dei musei. "Visto che la nuova bibliotecanon verrà inaugurataprima del 2026 – continuano i cittadini – ci chiediamo come si pensi di sopperire fino ad allora al disagio causato alle persone a cui verranno tolti questi spazi". "La bibliotecadi Bellaria Igea Marina – concludono i cittadini – svolge un ruolo crucialedi fondamentalepresidio culturale dove tutti, a prescinderedalle proprie condizionieconomiche, possonogratuitamente consultare e prenderein prestito libri, cd, dvd, riviste e giornali".