"Non temo la morte ma gli acciacchi"

La storia di Giuseppe Letizi, 100 anni a gennaio, narra una vita di sacrifici in cui prevalgono i ricordi della guerra in Grecia, il duro lavoro da operaio. Oggi in lui c’è l’idea di andar avanti senza timore. Giuseppe non ha paura della morte. Interpellato a riguardo sulla triste sorte, ammette: "Paura no, i dolori fisici sì però". Una salute di ferro: "Quando ero in guerra mi hanno ricoverato per una pleurite, sono arrivato lì che non sapevo nemmeno cosa fosse un fucile, avevo appena la terza elementare". Da quella volta Giuseppe non è mai stato ricoverato in ospedale, fino ai cento quando c’è entrato per qualche acciacco. Il passato è un’altra cosa. Gli anni della campagna in Grecia: il 1940. "Mai stato fascista", dice Giuseppe, ammettendo però di aver fumato sigarette fino a 65. "A noi soldati davano i pacchetti da 22. Poi un giorno ho avuto una gran tosse e ho smesso". E mai una sbornia, anzi "una sola, ma mi sono vergognato talmente che per rientrare a casa sono passato dalla finestra". Un bicchiere di Sangiovese al giorno quello sì. E i sacrifici sono un’altra cosa ancora. Vita da operaio a raccogliere e spostare pietre per costruire le strade di granito: "Ho caricato i sacchi di pietre per 15 anni".

"Mangio tutto": non c’è una dieta particolare per Giuseppe. È sera tarda e Giuseppe guarda le persone con l’occhio vispo che gli altri hanno solo al mattino. Le parole di Giuseppe, pesate col bilancino. L’apparecchio acustico che non funziona bene. Una moglie, zero nipoti. Il centenario vaccinato 4 volte durante la pandemia non ha mai preso il Covid. I suoi figli, con cui vive, lo hanno preso tutti. Esce di casa, fa le passeggiate guardando il cielo che di soli ne ha uno per ogni momento della giornata. Quello ad occidente per lui non è ancora arrivato.

A.g.c.