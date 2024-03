Non viene pagata per le lezioni: prof denuncia e viene perseguitata

Rimini, 9 marzo 2024 – Nove mesi da incubo, durante i quali una professoressa in servizio in un istituto superiore della provincia di Rimini sarebbe stata vittima di una vera e propria persecuzione che ormai le impediva di prendere sonno la notte, causandole anche problemi a livello psicologico. Dietro quelle vessazioni, stando a quanto riferito dalla stessa vittima e stando alla ricostruzione compiuta dai carabinieri, ci sarebbe stato un 42enne che aveva iniziato a tormentare l’insegnante in ogni modo possibile. Tutto per via di una causa civile che la donna aveva intentato contro l’uomo per dei pagamenti mai ricevuti.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta, ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del 42enne, difeso dall’avvocato Nicolò Nadir Durzi. Nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di stalking. L’udienza preliminare davanti al gup di Rimini è stata fissata per il 25 settembre prossimo. Spetterà al giudice dell’udienza preliminare decidere su un eventuale rinvio a giudizio dell’indagato che avrà modo di chiarire la propria posizione e fornire la sua versione dei fatti. L’insegnante, in sede di denuncia alle forze dell’ordine, ha ripercorso insieme ai carabinieri la storia, cominciata nel momento in cui aveva deciso di mettersi al servizio del 42enne per aiutarlo a superare un concorso. Concorso che poi era stato regolarmente superato dall’uomo.

Ciò nonostante, la malcapitata non aveva visto il becco di un quattrino e così aveva deciso di trascinare in tribunale il 42enne, intentando nei suoi confronti una causa civile. Da quel momento, stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbero cominciate le persecuzioni. Prima telefonate minacciose, rivolte al padre della donna. In primavera, tuttavia, l’uomo si sarebbe presentato varie volte nella scuola dove la docente insegna, bussando con insistenza alla porta della segreteria e pretendendo a tutti i costi di poterla incontrare.

In un’occasione, approfittando dell’uscita degli studenti dall’istituto, avrebbe persino - sostiene l’autrice della denuncia - cercato di intrufolarsi all’interno delle aule per raggiungerla e parlare con lei. Senza contare i tentativi di parlare con gli studenti e con gli altri professori. Una pressione costante e quotidiana, con la povera donna ormai costretta a vivere in uno stato di soggezione e paura perenni. Uscire di casa e andare al lavoro era diventato un vero e proprio incubo: troppo grande il timore di imbattersi nel suo tormentatore. Tanto che una volta, incrociandolo durante una passeggiata, era addirittura scoppiata a piangere.