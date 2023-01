"Non vogliamo un’altra proroga"

"Un’altra proroga per le concessioni balneari? No grazie, rischiamo di venire travolti da una mare di ricorsi, senza certezze sul futuro, tenendo bloccati gli investimenti e la riqualificazione, a discapito dell’intero sistema turistico". Bocciatura in coro da parte delle associazioni dei bagnini l’emendamento al decreto ’Milleproroghe’ del senatore Maurizio Gasparri, che propone di spostare alla fine del 2025 la scadenza delle concessioni demaniali marittime. "Rischieremmo l’applicazione immediata della sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2021 – attacca Giorgio Mussoni, presidente dei bagnini di Oasi –. Quello che ci attendiamo dal governo non è una proroga ma il varo dei decreti attuativi di una legge che c’è già. Decreti che riconoscano finalmente il valore dell’impresa e premino la professionalità. Non si faccia una guerra santa di nuove proroghe sulla nostra pelle". "Spero che un’altra proroga non venga approvata – fa eco Mauro Vanni, presidente Confartigianato imprese demaniali – Sarebbe solo inutile e dannosa senza un progetto di riforma organico. Rischiamo sanzioni pesantissime da parte dell’Unione europea, rischiamo si scatenino centinaia di contenziosi e cause giudiziarie, e soprattutto vedremmo la nostra categoria restare nel limbo dell’incertezza, senza possibilità concrete di investire". "No alla proroga – chiosa Fabrizio Pagliarani, presidente del consorzio di Marina centro e dei bagnini associati a Confesercenti – impedirebbe ancora di innovare ed essere competitivi sul mercato della vacanza".