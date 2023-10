Rimini, sorpresa per la nonna: una discoteca in regalo per il compleanno

Rimini, 19 ottobre 2023 – “A gni cred gneanca sa veg" , non ci credo neanche se vedo. E’ il commento a caldo per un regalo di compleanno straordinario. Quello di Lina Lucarini, bisnonna, che ieri ha spento 91 candeline.

E’ ritornata in possesso delle chiavi dello storico dancing Tre Stelle di San Martino Mulini, a Santarcangelo, che aveva creato dal niente col marito Gino Grassi nei primi anni Sessanta.

Risolvendo con una conciliazione, grazie all’opera di mediazione di uno dei suoi quattro figli, l’avvocato Aldo Grassi, un contenzioso che andava avanti da tempo con l’affittuario, Donato Nico Aprile, che l’aveva preso in gestione un anno fa. Tra le parti erano sorti dissapori, e anche se il locale - ribattezzato The Plaza - era rimasto chiuso fin dalla primavera, non sembravano prospettarsi vie d’uscita. Tanto che la famiglia Grassi aveva scelto di procedere per vie legali fin dall’estate. La prima udienza "di rilascio" era stata fissata per l’8 settembre 2023.

Udienza rinviata a causa di una notifica non andata a buon fine. Rinviata al... 20 ottobre. Ovvero domani. Due giorni dopo il 91° compleanno della signora Lina.

"Alla quale serviva tornare in possesso delle chiavi – spiega Aldo Grassi –, era già stato trovato un nuovo affituario. Se si fosse aspettato l’udienza e avesse avuto esito positivo, con i successivi tempi tecnici per l’ultimazione delle procedure sarebbe verosimilmente saltata l’intera nuova stagione per il locale, che da sempre è invernale". "Così ho pensato – continua l’avvocato Grassi – di rivolgermi a cuore aperto al signor Aprile. Spiegandogli che per mia mamma sarebbe stato un regalo di compleanno bellissimo poter riottenere il locale che aveva tirato su insieme al babbo, e poi gestito per tantissimi anni con la collaborazione dei noi figli. E questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ci sono state riconsegnate le chiavi".

Subito ’girate’ a un gruppo di giovani riminesi, pronti a far ripartire il Tre Stelle con musica e ballo: "Si chiamerà Wonderland – attacca Emanuele Sodano – e aprirà i battenti il 18 novembre. Contiamo di fare almeno due o tre aperture al mese, di sabato, con musica commerciale, da ballo, per un target di ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Oltre alla discoteca faremo anche qualche concerto, c’è un bel palco da sfruttare". Lina Lucarini, originaria di Pian di Meleto, nel 1955 si trasferì a Santarcangelo col marito Gino Grassi. Che nel 1960 comprò all’asta un terreno con un rudere, tirando su, un po’ alla volta, il dancing con bar esterno e ristorante. Gestito fino a 20 anni fa, poi dato in affitto.