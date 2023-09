Nonna Ida ha compiuto 106 anni E’ la riminese più longeva

Dal 6 settembre Ida Borghesi con i suoi 106 anni è la riminese più longeva. Per festeggiarla è voluta essere presente anche la vice sindaca Chiara Bellini, che ha portato gli auguri a nome della città. Una festa a cui erano presenti i famigliari di Ida, dalle figlie (le gemelle Marisa ed Elvina) al genero Silvio, dalla nipote Maria Cristina ala pronipote Martina, la più piccola della famiglia con i suoi 13 anni. Una storia, quella di Ida, che è quella di tante riminesi. Originaria di Sant’Agata Feltria, nasce il 6 settembre 1917 ed emigra in Belgio in cerca di lavoro. Studia il francese, che diventa la sua lingua ufficiale, visto che alla partenza non aveva ancora potuto frequentare la scuola italiana. L’Italiano lo studierà solo diversi anni più tardi, al rientro in Italia. Nel frattempo le difficili condizioni di lavoro nelle miniere del Belgio avevano lasciato Ida vedova. In Romagna Ida si rimbocca le maniche, andando a lavorare in diverse strutture ricettive della zona di via Pascoli. Con quei risparmi costruisce la casa in cui vive. Nonostante gli acciacchi dell’età, scende e risalire le scale da sola, per andare a trovare la figlia al piano di sotto.