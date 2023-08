Nonna Maria fa cento "Ho vissuto con onestà"

"Sono contenta perché ho sempre fatto quel che volevo e con onestà, facendo sempre le cose giuste". Sono le parole con cui Maria Rossi ha festeggiato il secolo di vita al Valloni, la struttura in cui vive a Rimini. "Cento anni sono tanti, ma sono sempre stata bene e mi sono sempre occupata della mia famiglia". Nata a Certalto di Macerata Feltria, in terra marchigiana, il giorno di Ferragosto del 1923, si è trasferita a Rimini per amore, arrivando all’altare con un maresciallo della finanza.

Martedì per nonna Maria è stato un compleanno davvero speciale, festeggiato alla casa di riposo. Erano presenti per l’occasione anche il presidente della struttura, Stefano Vitali, e l’assessore Mattia Morolli, che le hanno portato un mazzo di fiori e una lettera di auguri per i suoi cent’anni a firma del sindaco Sadegholvaad.