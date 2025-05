La famiglia dei record, diventano nonni a 35 anni: “I più giovani di Rimini”

Rimini, 22 maggio 2025 - Viola Barbosu e Davis Zavatta ambiscono a strappare un primato: essere i nonni più giovani di Rimini. A soli 35 anni hanno abbracciato Celine, la nipotina, nata martedì alle 17.45 all’ospedale di Rimini. Una famiglia dei record composta dai due nonni classe 1990, poi dalla mamma della piccola Celine, Anna Zavatta, che ha 17 anni, e da suo marito 22enne Amin Marfi. Poi ci sono Nicolas e Gabriel, 7 e 12 anni, fratelli di mamma Anna.

“Celine è ancora in ospedale, verrà dimessa domani, ma è in salute e questo è l’importante – dice nonno Davis Zavatta –. Appena nata pesava 3 chili ed è stata una vera e propria emozione poterla stringere e baciare. Mi devo ancora abituare ad avere una nipotina, ma va bene così, non potremmo essere più fortunati”.

Anna è diventata madre a 17 anni, la stessa età che avevano i suoi genitori quando lei nacque nel 2008. “Quando è nata Celine – riprende Davis – il padre non ha voluto lasciare la stanza d’ospedale neanche per un secondo. Nei suoi occhi si vede che in questo momento si sente l’uomo più fortunato del mondo”. Amin lavora insieme al suocero Davis come elettricista, mentre Anna, dopo un anno lontana dai libri, l’anno prossimo affronterà l’ultimo anno di Alberghiero.

“Viviamo tutti nella stessa casa a San Vito e non vediamo l’ora di portarci anche la nostra nipotina – continua il nonno –. Stiamo preparando una festa con parenti e amici. Quando racconto di essere già nonno rimangono tutti stupiti, così come quando parlo dei giovani zii di Celine. Loro due non stanno più nella pelle, appena è nata la nipotina sono voluti andare subito a salutarla tra camicie nuove e gel nei capelli”.

Quella che ha appena accolto Celine è una famiglia speciale, pronta a crescere insieme alla nuova arrivata. “Gli altri miei figli Nicolas e Gabriel – osserva nonno Davis – diventeranno grandi insieme a lei, ma anche io e mia moglie siamo pronti a coccolare nostra nipote e magari viziarla anche un po’. Non vedo l’ora di stringere forte Celine fuori dall’ospedale, portarla a fare un giro al parco e più avanti accompagnarla all’asilo, sono sicuro che verrò scambiato per il padre e non per il nonno, ma prima o poi ci farò l’abitudine”.

Tanta felicità anche per nonna Viola che non appena è nata Celine ha voluto condividere sui social la notizia. “Sono la nonna più giovane di Rimini – esordisce Viola sul web –. Finalmente posso darvi questa notizia: a 35 anni sono nonna della splendida Celine”. Non si sono di certo fatte attendere le reazioni social: più di 300 commenti e altrettanti like per fare le congratulazioni a nonna Viola, ma soprattutto per dare il benvenuto a Celine.