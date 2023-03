Nonni con la mente giovane

Favorire la socializzazione nella terza età aiutando la mente a rimanere giovane. Contro il decadimento delle capacità cognitive l’amministrazione comunale di Coriano ha deciso di promuovere il 30 marzo un incontro pubblico e gratuito con il geriatra Giuseppe Bianchini. L’incontro si svolgerà alle 17,30 al centro sociale ‘I senza età’ in via circonvallazione 31 a Coriano. "Considerato l’aumento progressivo della popolazione anziana – premette l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Ottogalli – è fondamentale invecchiare in maniera più sana possibile, a partire dalle condizioni legate alla socialità. Come amministrazione vogliamo favorire tutte le iniziative volte al miglioramento della salute e della vita quotidiana dei nostri concittadini, così come al benessere dei nostri nonni coinvolti periodicamente dalla associazione ‘I Senza Età’".