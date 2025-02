Nonni in consiglio comunale per il turismo della terza età

Tutti in viaggio nella terza età. Oggi alle 14 nella sala del consiglio comunale di Riccione, in via Vittorio Emanuele, l’amministrazione comunale incontra i cittadini per presentare le opportunità per l’estate 2025 relative al turismo sociale per la terza età. Il progetto è rivolto ai cittadini over 60 residenti a Riccione. Presenzierà l’assessora ai Servizi sociali Marina Zoffoli insieme ai referenti degli uffici e dell’associazione individuata per la gestione del progetto. Durante l’incontro saranno esposte alcune proposte di soggiorno con i pacchetti vacanze e i relativi servizi, saranno inoltre descritti i dettagli organizzativi e verranno forniti i contatti a cui poter fare riferimento per aderire alla proposta. Il progetto si inserisce tra le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per sostenere opportunità di svago e socializzazione per contrastare i rischi derivanti da situazioni di solitudine, isolamento e disagio sociale.