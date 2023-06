Nonostante tutto, si continua a morire sul lavoro

Si continua, malgrado i molti progressi, a morire di lavoro. Ogni anno ci sono troppi invalidi e troppi decessi. E dire che questa Repubblica è fondata sul lavoro. Dall’approvazione della Costituzione a oggi ci sono stati milioni di infortuni denunciati. Ogni anno per giornate di lavoro perse, risarcimenti e cure si spendono cifre astronomiche. Eppure si preferisce continuare a spendere così piuttosto che affrontare seriamente la prevenzione. Si muore, in particolare nell’edilizia, seguita dall’industria, ma le morti sono in aumento anche nell’agricoltura. Sono comparse nel tempo nuove malattie professionali come i tumori da esposizione a sostanze nocive. Il problema è che oggi si usa una sostanza e solo dopo anni si scopre la sua nocività. Mi sembra che fra i maggiori pericoli ci siano proprio le sostanze chimiche e uno dei problemi più importanti sia quello di ridurre l’esposizione dei lavoratori. Quello degli infortuni è un dramma umano che nessuno sottovaluta. Ci sono ancora troppe situazioni in cui si bada molto di più ai costi che alla sicurezza e ai diritti dei lavoratori. E’ chiaro dunque che, quella per costruire una cultura della sicurezza non è una battaglia vinta una volta per tutte.