Nord Stream, annullata la consegna alla Germania dell’ucraino arrestato a Rimini

Rimini, 15 ottobre 2025 – Serhii Kuznietsov non verrà consegnato alla Germania, almeno per ora. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione presa dalla corte d’Appello di Bologna. Era il 16 settembre scorso quando i giudici bolognesi avevano deciso che sì, Serhii Kuznietsov sarebbe stato estradato in Germania per rispondere del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Ma il legale difensore aveva annunciato il ricorso in Cassazione, denunciando la violazione di diritti fondamentali come equo processo, condizioni di detenzione e immunità funzionale.

L’ex capitano dell'esercito ucraino, arrestato su mandato europeo nel Riminese, si era presentato davanti alla Corte di Appello di Bologna. È accusato del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2

Ora il suo caso dovrà essere rivalutato da un nuovo collegio. In udienza la Procura generale ha chiesto l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso della difesa, avvocato Nicola Canestrini, sull'erronea qualificazione giuridica dei fatti nel mandato di arresto europeo.

L’arresto per sabotaggio

L’ex capitano dell'esercito ucraino, 49 anni, è stato arrestato su mandato europeo a San Clemente, nel Riminese il 21 agosto, mentre era un vacanza con la famiglia. Il blitz era avvenuto dopo che i carabinieri del comando provinciale di Rimini l’avevano pedinato per giorni e l’avevano poi individuato in un bungalow.

Al momento dell’arresto Kuznietsov non ha opposto resistenza. Le accuse su di lui derivano da alcuni indagini secondo cui avrebbe agito con un gruppo di sommozzatori partiti dal porto tedesco di Rostock, a bordo dello yacht Andromeda, per far esplodere tre delle quattro condotte del gasdotto che attraversava il mar Baltico. L’attentato provocò la paralisi definitiva del Nord Stream 1 e l’inutilizzo del Nord Stream 2. Venne messo in atto pochi mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina e scatenò un acceso scontro internazionale di accuse e sospetti, con la Russia che puntò il dito sugli Stati Uniti e l’Europa che inizialmente ipotizzò un autosabotaggio di Mosca.

Successivamente emersero piste su gruppi filo-ucraini, fino ad arrivare al fermo in Romagna che sembra dare sostanza a quelle ipotesi.