Nordic Walking, disciplina da scoprire

Compie un atto di attività l’associazione Nordic Walking e camminata sportiva Riminord, nata a Santarcangelo nel 2022 da un’idea di Anna Vezzu’ e Ernesto Benvenuti, compagni nella vita ed entrambi appassionati di cammino, istruttori nazionali di nordic walking certificati dalla scuola italiana Nordic Walking (SINW) dal 2020. L’associazione si dedica alla promozione di due discipline: la camminata sportiva, che si differenzia per una maggiore intensità nell’impegno di esecuzione e per una tecnica opportunamente e scientificamente definita, e il nordic walking, tipologia di camminata total body che non solo coinvolge gli arti inferiori, ma anche la parte superiore del corpo con l’ausilio funzionale di appositi bastoncini. L’associazione organizza corsi per l’apprendimento delle tecniche delle due discipline e allenamenti

settimanali di gruppo.