Nosferatu: il capolavoro di Murnau rivive con l'adattamento musicale di Qqru, Iriondo e Nuccini

Le parole risultano superflue davanti al potere della musica. Non c’è frase più indicata, pensando a quello che abbiamo assistito il 3 dicembre scorso al salone Snaporaz di Cattolica. In scena il film Nosferatu, il capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau, con il suo moderno adattamento musicale realizzato da Karim Qqru, Xabier Iriondo e Corrado Nuccini. L’unicità del film è dovuta alla difficile storia dell’opera.

Un’unica copia è sopravvissuta alle cause legali con la famiglia dello scrittore irlandese Bram Stoker. Il film riprende il celeberrimo Dracula, ed è arrivato fino a noi grazie alla lungimiranza di Murnau. La trama, sempre molto avvincente, racconta la storia di una giovane coppia intralciata dalla figura del vampiro Nosferatu assetato di sangue e che tenta in ogni modo di separarli. La caratterizzazione umana dei personaggi è ancora oggi attuale: risulta molto semplice immedesimarsi nei sentimenti rappresentati nel film, come ansia, paura, disagio, amore e sacrificio. Sentimenti presenti ancora nella società moderna.

La pellicola centenaria preserva le caratteristiche del suo tempo ma l’adattamento musicale, dal vivo, rende la sua visione ancora più immersiva. Il film è ambientato nella Germania del 1838, ma richiama con efficacia il primo Dopoguerra rappresentato perfettamente dal paesaggio spoglio di vita e di progresso.

La crudezza dell’opera è accentuata dalla batteria, dal basso e dai contributi elettronici degli artisti che non solo sottolineano i colpi di scena ma amplificano le forti emozioni dello spettatore e degli attori. Gli effetti scenografici del film sono figli del proprio tempo ma pur sempre apprezzabili grazie a un adattamento teatrale sempre fedele all’epoca.

Il film suscita un vero e proprio salto nel passato e in se stessi, la visione di una società ormai estinta favorisce una riflessione più ampia sui costumi, i valori e i sentimenti, portando lo spettatore ad una profonda indagine psicologica.

Gianluca Leardinicon la collaborazionedi Anna Scaperrotta5S del Liceo scienze Umane di Morciano di RomagnaCoordinamento: Centro Diego Fabbri di Forlì