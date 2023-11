Nostos, un video alla Santa Croce

Sabato alle 18 si terrà alla galleria comunale Santa Croce di Cattolica il finissage di Nostos, personale di Graziano Spinosi a cura di Milena Becci. In questa occasione, sarà presentato un video realizzato da Sabrina Muccini sugli eventi legati alla mostra, come il laboratorio rivolto a persone con disabilità visive, dove l’artista ha raccolto elementi e suggestioni che l’hanno guidato nella realizzazione di peculiari libri contenenti manufatti sul tema del mare, in collaborazione con il Museo tattile statale Omero di Ancona.