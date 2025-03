Notai, nuovo ingresso nel consiglio. Gisella Pelliccioni al posto di Ortolani

Nuovo ingresso nel Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini: il notaio Maria Gisella Pelliccioni entra come consigliere, prendendo le consegne dal collega Luigi Ortolani, che ha scelto di non ricandidarsi. Confermati invece i notai Gualfreduccio Degli Oddi, in qualità di tesoriere, mentre Massimo Albore, Antonella Odierna, Maria Chiara Scardovi sono stati scelti come consiglieri. I restanti membri sono la presidente Cristina Scozzoli, il segretario Stefania Di Mauro, Andrea Aquilina, Silvia Deflorian, Giorgia Dondi e Roberto Scotto di Clemente. La presidente Scozzoli ha volto "ringraziare il notaio Ortolani per il suo impegno" e dare il benvenuto "al consigliere Pelliccioni, che di certo rappresenterà uno stimolo, insieme ai colleghi Albore, Degli Oddi, Odierna e Scardovi, per l’attività del Consiglio".