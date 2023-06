Notaro, stella che danza Ospite della Notte gitana

Tutta la passione del ballo e della musica latina, ma anche il rispetto per la femminilità della donna, andranno in scena ogni mercoledì alle ore 21.30, al Teatro Studio 1923, l’arena all’aperto del Teatro Leo Amici, a Rimini, al Lago di Monte Colombo con una guest star d’eccezione: Gessica Notaro. Quaranta artisti completi: cantanti, performer, musicisti e uno scintillante corpo di ballo portano in scena "Notte Gitana", lo spettacolo scritto e diretto da Carlo Tedeschi con la compagnia RDL che dal 21 giugno al 30 agosto, saranno i protagonisti dei mercoledì estivi.

Gessica Notaro, testimonial contro ogni violenza di genere, nonché artista, cantante, ballerina, protagonista di numerosi programmi televisivi, sarà ospite in alcune date dello spettacolo, contribuendo con il suo charme e la sua duttilità d’artista completa a "Notte Gitana", interpretando una "splendida Sevillana" che grazie alla musica e la danza, verrà trasportata nell’atmosfera gitana e tramite la sua bellezza e la sua grazie, illuminerà la scena. L’artista riminese sarà interprete di tre brani, tra cui "Malo", e danzerà un paso doble con il performer Francesco Troilo di Carlo con cui duetterà anche in un brano che mette in evidenza le sonorità gitane, che l’estro artistico del giovane musicista Emanuele Tedeschi ha arricchito con nuove forme espressive.

Nel suo debutto questo spettacolo, il 10 agosto 1997 a Riccione in piazzale Roma davanti a 7.000 persone, ha ottenuto un successo senza precedenti che tuttora prosegue, ad ogni spettacolo. Sarà proprio una bellissima rosa rossa, il leit motiv dello spettacolo, che sarà donata ad ogni donna presente mercoledì prossimo 21 giugno al debutto, tributo simbolo che sarà sottolineato anche dalla poesia a firma Leo Amici. "Notte Gitana è davvero un omaggio alla Musica e alla sua festosità e un tributo alla donna, alla vita e alla voglia di vivere – spiega il regista Carlo Tedeschi –. Una vita spesa nell’amore e nella bellezza dove l’altro, in virtù di questi valori, diviene sacro e inviolabile, cosicché la pratica della pace e della fratellanza rendono la vita stessa ricca".

Rosalba Corti