Note a Santo Stefano per la Croce Rossa

Una tradizione iniziata quarant’anni fa, nel lontano 1984, e che nel 2023 segna la sua 38esima edizione. Il Concerto di Santo Stefano, che quest’anno è in programma alle 16.30 nella Chiesa di Sant’Antimo in Piazza Grande a Borgo Maggiore, è un’iniziativa che sin da quella prima ha visto protagonista e promotore il maestro Augusto Ciavatta. L’edizione 2023 ‘Alle origini del Classicismo’, propone un programma di grande fruibilità con musiche di Vivaldi, Tartini, Manfredini e Haydn, e nello stesso tempo pone la luce sullo sviluppo del linguaggio musicale di questi grandi compositori. Un percorso prima di tutto gradevole e in perfetto stile Orchestra Camerata del Titano. Insieme al maestro Ciavatta, direttore del concerto, saranno protagonisti Angelo Cicillini e le trombe Alberto Astolfi e Matteo Fiumara. L’ingresso è ad offerta libera totalmente a favore della Croce Rossa Sammarinese.