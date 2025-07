Note d’autore sulla spiaggia ‘Risveglio’ con Mario Venuti

Col suo mix di musica pop, jazz, blues e sonorità brasiliane sarà Mario Venuti il protagonista del prossimo appuntamento di Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sull’arenile di Riccione. Ci si ritrova domani alle 5,15, sulla spiaggia 75 Golden Beach (ingresso gratuito). L’apprezzato cantautore presenterà il suo live Tra la carne e il cielo, concerto di chitarra e voce, impreziosito dalle percussioni di Gabriel Prado.

È il suo primo concerto in spiaggia?

"Sono più abituato ai tramonti. L’alba non mi è mai capitata. Sarà impegnativo, perché dovremo essere operativi fin dalle 3, ma sarà emozionante".

Quali brani ascolteremo?

"Io con la chitarra e Gabriel Prado, bravissimo percussionista brasiliano, immergeremo il pubblico in atmosfere tropicaleggianti. Faremo finta di trovarci sulla spiaggia di Ipanema. Cercheremo di offrire un viaggio tra il Mediterraneo e i tropici. Tra le mie canzoni sicuramente la più vicina a quel mondo è Fortuna, con la quale ho esordito nel 1994 come solista. Proporremo pure Napoli Bahia, Paradiso, ma anche alcuni brani brasiliani, perché siamo grandi appassionati di questa musica".

Con questo concerto cosa vuole trasmettere?

"Il mio canto, la chitarra classica, ma anche la gioia della vita che sorge ogni giorno, che riprende il suo spazio. Quindi la sensazione di calma e di pace delle quali c’è tanto bisogno".

Cos’altro l’attende quest’estate?

"Mi aspettano tanti concerti, perché mi sono dedicato molto all’attività dal vivo. Lo faccio da solo, in duo, a volte con Gabriele, come a Riccione, a volte con il chitarrista Toni Canto, che con Syria il 22 ha aperto Albe in controluce. Lavoro anche con una formazione di stampo, diciamo tra virgolette ‘jazzistico’, con contrabbasso e pianoforte, il Brasile comunque non manca mai. C’è poi un sestetto col quale, oltre alle canzoni dell’ultimo disco, propongo un repertorio sound un po’ più elettrificato, in bilico tra il rock, Africa e Brasile, blues e rhythm and blues. Mi capita pure di scrivere per altri, come Francesca Miola".

Che ricordi ha di Riccione?

"Fin da giovane mi è capitato di venirci diverse volte, anche per partecipare alle serate di Radio Deejay. Ora ci torno con piacere. Rispetto agli anni Ottanta i tempi sono molto cambiati e con loro anche Riccione e la sua movida. Sono cambiati i tempi, le modalità della vacanza e del divertimento dei giovani, sono contento di tornare a visitare la città per vedere l’aria che tira".

Avrà tempo per le vacanze?

"Le faccio tra un concetto e l’altro".

Nives Concolino