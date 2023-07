Note di vino sulle colline

A San Clemente, borgo della Valconca alle spalle di Rimini, il vino è da sempre sinonimo di cultura. Nel centro storico, alle 20.45, domani va in scena il terzo e ultimo appuntamento con i vini e i prodotti tipici della Puglia Le origini della viticoltura a San Clemente si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia. Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa, dedica da oltre 20 anni la una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui partecipano gli appassionati del buon bere, della cucina ed estimatori e professionisti del vino. Ingresso adulti 20 euro, bambini fino a 5 anni gratuito. Per info e prenotazioni: 366.1021467 (chiamare dalle 18 alle 21.30).