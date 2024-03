Note in Crescendo al concerto di Pasqua

"Concerto di Pasqua", domani primo aprile alle 18 nella chiesa Mater Admirabilis, in viale Gramsci a Riccione. A esibirsi saranno i cori Note in Crescendo, che quest’anno festeggia il suo ventennale, e Le Allegre Note, diretti dal maestro Fabio Pecci. Al pianoforte Ilaria Cavalca. "Questo è il primo concerto del nostro anniversario – osserva Pecci –, si terrà proprio nella chiesa che ha ospitato alcuni dei nostri maggiori programmi portati in tour. Condivideremmo questo concerto con Le Allegre note, (120 coristi dai 6 ai 31 anni) grande grembo dal quale sono nate le Nic". Il repertorio include Whales di Coomber e Firefly di Beck, interpretati dalle voci bianche, nonché brani come Va Pensiero di Verdi.

