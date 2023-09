Notte ’caliente’ con il concerto dei Gem Boy I Gem Boy tornano a esibirsi in Riviera. Stasera alle 21 al ristorante Enriquez il Messicano di Misano, con aperitivi e margarita dalle 18. Musica e cabaret, per far ballare e cantare il pubblico. Nati a Bologna all'inizio degli anni '90, discografia lunghissima. Per info e prenotazioni: 3513527 235.