Notte da leoni a Capodanno: è qui la festa

Una line up con 25 deejay, 4 concerti live, spettacoli con mille effetti colorati e cascate di fuoco per ‘incendiare’ il castello, 5 musei con le porte spalancate per accogliere i curiosi e gli appassionati d’arte. Questi i numeri del ‘Capodanno più lungo del mondo’ che traghetterà Rimini verso il 2023. Riflettori puntati su piazza Malatesta e sull’esibizione a cavallo tra jazz, swing e cantautorato di Kelly Joyce. A seguire spazio a Frankie hi-nrg mc, che scandirà l’attesa della mezzanotte a colpi di musica, e ai dj del Satellite Rock Club. Piazza Cavour si animerà dalle 18 fino alle 3 con l’RDS Party e la Paradiso Reunion, trasformandosi in un grande club a cielo aperto dove i dj storici della mitica Riviera by night si riuniranno per dar vita ad una serata nell’atmosfera dei club degli anni ’80 e ’90. Dalle 21 fino alle 2 di notte sarà in scena il "Capodanno della cultura": porte aperte con ingresso gratuito al Palazzo del Fulgor, Palazzi d’arte Part, Teatro Galli, Domus e Museo della città, mentre il chiostro della biblioteca Gambalunga ospiterà la videoproiezione immersiva Rimini cos’è. Appuntamento più atteso quello con l’incendio al castello, un momento unico che metterà il castello malatestiano al centro di uno spettacolo tra magia e sogno, fra cascate di fuochi, scie colorate e fuochi intermittenti. Tutto pronto a Riccione per il concertone di San Silvestro in piazzale Ceccarini. Ad aprire le danze, a partire dalle 22, saranno gli Extraliscio, il gruppo capitanato dallo "scienziato pazzo dei suoni" Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi ("il Biondo"). Il conto alla rovescia per l’arrivo del 2023 sarà scandito dalla stella della serata, la cantante Arisa. "Riccione è una città bellissima, io adoro tutto di lei, spero di essere un regalo porta fortuna per i suoi cento anni" ha dichiarato l’artista. Allo scoccare della mezzanotte il cielo di Riccione (e anche il tetto del Palazzo del Turismo) sarà illuminato da una meravigliosa cascata di fuochi d’artificio. Terminato il concertone, la notte proseguirà con il dj set a cura di Gabriele Ronchini (Gabry Seth).

Quello di Bellaria - Igea Marina sarà invece un "Capodanno diffuso": nell’Isola dei Platani risuonerà la musica di ben sei punti spettacolo che si potranno visitare lungo la passeggiata. Sei diverse proposte musicali, andranno a comporre il Capodanno diffuso, raggiungendo tutti i gusti musicali dal rock al pop, dalla disco music al funky soul, con concerti e dj set.

A Cattolica si brinderà al 2023 nella centralissima piazza Roosevelt. A partire dalle 22, sul palco si alterneranno Pigi dj e Fausto Peppi, a seguire un concerto live che farà cantare e ballare i presenti sulle note delle canzoni più famose dagli anni ‘60 ad oggi. Prevista anche l’esibizione degli atleti e dei ballerini della Stardust, una delle migliori compagnie di spettacolo e animazione presenti in Italia.