Notte delle streghe con uno sguardo alle stelle

Si alza il sipario sulla Notte delle Streghe 2023 (21-25 giugno) a San Giovanni in Marignano. Una manifestazione con numeri impressionanti: circa 20 compagnie di artisti italiani ed internazionali per oltre 70 repliche, 100 animazioni, 50 artigiani, oltre 20 associazioni coinvolte e tantissime collaborazioni, oltre 300 volontari impegnati per 31.000 mq di superficie espositiva e circa 100 operatori commerciali tra sede mobile e fissa (circa 70 espositori ed oltre 30 attività economiche). Un evento di spettacoli, tradizioni, cultura, scenografie e allestimenti ma anche un grande evento di apertura turistica della stagione estiva sia per la Valconca che per la riviera con migliaia di turisti che invaderanno ogni sera il borgo marignanese. L’edizione 2023 sarà interamente dedicata al firmamento, ai corpi e alle meccaniche celesti. In occasione del bicentenario dalla nascita di Padre Alessandro Serpieri, educatore, filosofo, scienziato ed astronomo, nato a San Giovanni in Marignano il 31 ottobre 1823, l’amministrazione comunale, in quanto parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni, intende intitolare alcuni dei suoi principali eventi alla memoria del grande studioso. La Notte delle Streghe quest’anno sarà dedicata alla scienza astronomica, ai pianeti e alle stelle, riflettendo pure sull’origine della parola desiderio, tra le più affascinati dell’etimologia italiana (dal latino de-sidera, ovvero "senza le stelle"). Fin dagli anni Ottanta si decise di far confluire i festeggiamenti tradizionali legati al Santo patrono (San Giovanni Battista, 24 giugno), con la ritualità folcloristica popolare del solstizio d’estate (che cade il 21 giugno). Negli anni la festa è cresciuta tantissimo anche perché si crea un’atmosfera magica grazie anche alle tante situazioni scenografiche (streghe, personaggi e oggetti magici sparsi) allestite per tutto il paese ed in ogni angolo degli arredi e dei parchi pubblici, in ogni vicolo grazie anche all’importante scenografia di Giada Morri, con la collaborazione del personale comunale. Leggenda vuole inoltre che Artemisia, la strega buona della Valconca, avesse abitato a San Giovanni in Marignano. Artemisia era una guaritrice famosa per riconoscere e sciogliere il malocchio attraverso il "rito dell’olio", ritualità tradizionale praticata tra Romagna e Montefeltro. Non mancherà infine il momento iniziale mercoledì 21 giugno alle 20,30 in piazza Silvagni e il rogo della strega domenica sera 25 giugno verso le ore 23,30.

