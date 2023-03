Notte delle streghe: la Valconca vede le stelle

‘La Notte delle streghe’ si allunga di un giorno: si terrà dal 21 al 25 giugno prossimi e l’amministrazione comunale annuncia un’edizione ancora più ricca di iniziative promozionali ed eventi, grazie anche al nuovo ‘visitor center’ per veicolare il progetto ‘Valle delle vacanze’. "Crediamo moltissimo in questa manifestazione – conferma il sindaco marignanese Daniele Morelli – e proprio per questo investiremo circa 125mila euro grazie al nostro bilancio, ma cercando anche risorse dalle istituzioni regionali e provinciali essendo questo un evento che promuoverà il territorio nell’asse costa-entroterra. Crediamo che 5 giorni possano avere un significativo impatto promozionale sulla stagione e ci auguriamo di superare le oltre 40mila presenze. Inoltre avremo il nuovo punto di informazioni, ‘visitor center’, che lancerà a pieno le ambizioni della nuova ‘Valle delle vacanze’ che abbiamo recentemente presentato proprio al teatro Massari a San Giovanni".

L’edizione 2023 della ‘Notte delle streghe’ sarà interamente dedicata alle stelle, alle costellazioni e alle meccaniche celesti. In occasione del bicentenario dalla nascita di padre Alessandro Serpieri, educatore, filosofo, scienziato e astronomo, nato a San Giovanni il 31 ottobre 1823, l’amministrazione comunale marignanese, in quanto parte del Comitato nazionale per le celebrazioni, intende intitolare alcuni dei suoi principali eventi proprio alla memoria del grande studioso.

"Si è deciso dunque di dedicare la manifestazione alla scienza astronomica, ai pianeti e alle stelle – spiega l’amministrazione comunale – l’origine della parola desiderio è tra le più affascinanti dell’etimologia italiana (dal latino de - sidera, ovvero ‘senza le stelle’). Desiderare significa, quindi, avvertire la mancanza delle stelle, dei buoni presagi, dei buoni auspici". Ha già preso avvio anche la macchina organizzativa che può contare su centinaia di volontari in paese. In rampa di lancio mercato, animazioni, stand gastronomici e spettacoli di compagnie italiane e internazionali, così da fare rivivere ancora una volta la magia ed le emozioni di questo appuntamento estivo. "Presto verrà inoltre indetta la riunione tra le associazioni ed il tessuto sociale ed economico marignanese, così da avviare ufficialmente il percorso per la realizzazione dell’evento che è sempre momento corale e condiviso con la comunità tutta" conclude l’amministrazione comunale.

Luca Pizzagalli