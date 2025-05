Notte delle Streghe, si punta a 50mila presenze

Si annuncia un’edizione da record quella 2025 de "La Notte delle Streghe" di San Giovanni in Marignano, che quest’anno inizierà il 19 giugno e si concluderà come da tradizione il 23 giugno. Una data usuale, che però meno abitualmente andrà a coincidere con il weekend della Notte Rosa, anticipato al solstizio d’estate. E quindi va da sé che "l’obiettivo diventa superare le 50.000 presenze – conferma l’amministrazione comunale –: in cinque serate che si annunciano già ricchissime di novità e spettacoli come sempre e con tante scenografie lungo il borgo marignanese".

Un evento, la Notte, che unisce tradizione, cultura e naturalmente turismo grazie al lavoro di oltre 500 volontari e di un intero paese che si veste a festa con costumi e scenografie. "Quest’anno il tema sarà l’oro ed il grano – spiegno gli organizzatori – e dunque avremo ancor più coinvolgimento degli operatori locali e delle associazioni di categoria. Proprio per questo tra pochi giorni lanceremo anche la ricerca di comparse e personaggi che dovranno travestirsi seguendo un certo stile che poi i nostri uffici comunicheranno".

Previsti come sempre 4 stand di gastronomia e decine di bancarelle con mercatini a tema e 20 compagnie teatrali e di spettacolo, provenienti da tutto il mondo, pronte ad animare vie e piazze dal tramonto a notte fonda. Nei prossimi giorni il cartellone poi sarà svelato nel dettaglio. Intanto è stato reso noto il manifesto ufficiale di Alessandro Baronciani con l’immagine de La Notte delle Streghe 2025. "L’amministrazione comunale ha individuato nell’illustratore e fumettista, tra i più apprezzati del panorama nazionale, l’artista che meglio avrebbe potuto interpretare il tema della nuova edizione dell’evento più importante di San Giovanni in Marignano – spiegano ancora dal Comune – sia per il suo stile immediatamente riconoscibile e fortemente evocativo, sia per la sua sensibilità poetica, capace di raccontare emozioni intime e atmosfere magiche e sospese. È una "strega" contemporanea quella immaginata da Baronciani, una giovane donna che ti guarda negli occhi, decisa e sicura, che non teme l’originalità , con la chioma folta e spettinata, che intreccia spighe di grano e fiori, che richiamano quelli utilizzati per preparare l’acqua di San Giovanni, antica tradizione della notte del 23 giugno".

