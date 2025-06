Notte delle streghe, bilancio d’oro. Record di 50mila presenze a San Giovanni

Si è chiusa all’insegna del fuoco la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano. Una cinque giorni di appuntamenti straordinari che ha trasformato il borgo in un palcoscenico diffuso, arrivando a segnare 50mila presenza in totale, il tutto reso possibile anche grazie ai 500 volontari che si sono dati da fare nell’organizzazione. La novità dell’edizione 2025 è stata senza dubbio la madrina dell’evento, una splendida Martina Colombari, che il primo giorno ha salutato il pubblico e dato il via alle danze. Da lì un crescendo di emozioni, con i posti esauriti per tutti i 55 spettacoli andati in scena dalle oltre 20 compagnie venute a San Giovanni da tutta Italia e non solo.

Un’edizione che ha incontrato il cammino della Notte rosa, arricchendo l’offerta dell’intera Riviera e portando nel borgo un flusso continuo di turisti. Il tema scelto quest’anno, l’oro di San Giovanni, è stato accolto poi con grande entusiasmo, con scenografie, abiti, makeup e perfino gusti di gelato a tema. Il sipario si è chiuso lunedì con la tradizionale parata e il rito del fuoco, sancendo ancora una volta il valore simbolico dell’evento. "La Notte delle streghe ha saputo dare il meglio di sé come ogni anno – commenta la sindaca Michela Bertuccioli –. E’ stato un lavoro di squadra messo in campo dall’amministrazione, insieme alla direzione artistica e scenografica, alle associazioni e alle attività: insieme in una vera alchimia. Tutto questo ci spinge a fare ancora di più".

Federico Tommasini