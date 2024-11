Notte di caos a Marina centro. Furto nel negozio di telefoni. Poi scoppia la lite in strada

Notte movimentata a Marina centro, dove le Volanti della polizia di Stato sono intervenute in due distinte occasioni, prima per un furto in un negozio di telefonia poi per una presunta rissa in strada. Su entrambe le vicende sono ora in corso accertamenti da parte del personale della squadra mobile anche al fine di stabilire eventuali collegamenti tra gli episodi che al momento appaiono però non connessi. Il caos è iniziato intorno all’1.40, quando un gruppo di malviventi ha preso di mira il negozio Wind situato in viale Vespucci, vicino al cantiere di piazzale Marvelli. Utilizzando un monopattino, i ladri hanno sfondato la vetrina, introducendosi all’interno del punto vendita per fare incetta degli smartphone in vetrina, prima di fuggire in direzione del porto. Sul posto è quindi accorsa a sirene spiegate una pattuglia delle Volanti della polizia di Stato. Poco dopo l’attenzione degli agenti è stata richiamata in via Bengasi, dove il portiere notturno di un hotel aveva segnalato la presenza di diverse persone impegnate in una furibonda discussione nel bel mezzo della strada. All’arrivo delle pattuglie, erano presenti cinque o sei persone che, alla vista delle divise, si sono immediatamente dileguate. Due straieri sono stati però raggiunti e fermati dagli agenti e hanno ingaggiato una colluttazione nel tentativo di liberarsi. Uno dei poliziotti è rimasto ferito, mentre gli stranieri sono stati accompagnati in Questura per essere identificati. In seguito nei loro confronti sono scattate, a vario titolo, denunce per resistenza e lesioni. Uno degli stranieri è risultato irregolare sul territorio nazionale e quindi accompagnato in un centro di permanenza dove dovrà attendere il rimpatrio nel Paese d’origine. Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona nella speranza che dai filmati si possa fare maggiore chiarezza su quanto avvenuto nella notte.