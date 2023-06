Notte di follia all’Infermi Fuma al pronto soccorso poi demolisce il triage

Pretende a tutti i costi di fumare una sigaretta all’interno del pronto soccorso e, quando glielo impediscono, perde completamente le staffe e semina il caos. Protagonista di questa nottata di ordinaria follia un marocchino di 30 anni, che alla fine è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato con l’accusa di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto comincia attorno all’una e un quarto della notte di ieri, quando il personale sanitario, spaventato dalla presenza di un individuo particolarmente molesto che si aggira nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale ‘Infermi’, decide di chiamare le forza dell’ordine. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti della squadra Volanti di Rimini si trovano davanti lo straniero in evidente stato di agitazione. L’uomo è letteralmente fuori di sé e non vuole affatto saperne di calmarsi.

Il personale sanitario spiega che poco prima il 30enne si era presentato nel pronto soccorso e, mentre si trovava nella postazione del triage, aveva incominciato ad infastidire un’anziana che stava facendo la fila. A quel punto, come se nulla fosse, lo straniero aveva tirato fuori un pacchetto di sigarette e se n’era accesa una, infischiandosene dei cartelli di divieto. In qualche modo, il personale era riuscito ad allontanarlo e l’uomo era uscito fuori per finire la sigaretta, ma poco dopo erano tornato alla carica, correndo nella sala d’aspetto e tirando un pugno contro il vetro del divisorio del triage, causando anche l’interruzione momentanea del servizio.

Gli agenti si avvicinano allo scalmanato e riescono, non senza difficoltà, a bloccarlo e accompagnarlo in Questura per l’identificazione. Anche qui però il 30enne continua a fare il diavolo a quattro, prendendosela con gli agenti, cercando persino di colpire alcuni di loro con degli schiaffi. Si scoprirà anche, durante un successivo controllo nelle banche dati, che al momento dell’identificazione lo straniero aveva fornito un nome falso.

A quel punto per lui sono scattate le manette, oltre ad una denuncia per false dichiarazioni e interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina, difeso dall’avvocato Luca Montebelli del foro di Rimini, è comparso davanti al giudice per essere sottoposto al rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma quattro volte alla settimana. Il processo è stato aggiornato al 10 luglio prossimo per la definizione del rito.