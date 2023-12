Notte di follia. Danni alle auto in sosta e un agente aggredito. Due vandali in manette

È stata una notte da Far West quella vissuta a cavallo tra lunedì e ieri per i residenti di viale Regina Elena, che alle 4.30 circa sono stati buttati giù dal letto dal rumore e frastuono di vetri infranti e schiamazzi da parte di un gruppo di tre persone che in strada si stavano avventando contro le automobili in sosta. Secondo le primissime ricostruzioni, i giovani, tutti ventenni di origine magrebina, nel cuore della notte si stavano avventando senza alcun motivo contro almeno cinque veicoli parcheggiati sul viale Regina Elena. A tutti i veicoli finiti nel mirino dei malviventi erano stati infranti finestrini e specchietti nonché rigate e danneggiate le carrozzerie. Una serie di atti vandalici per cui i residenti svegliatisi nel cuore della notte hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto si è subito precipitata una volante della questura di Rimini, con gli agenti che hanno cercato di sedare gli animi dei ragazzi fuori controllo.

Al tentativo dei poliziotti di riportare i tre giovani a più miti consigli però due dei vandali si sarebbero agitati scagliandosi contro gli agenti e colpendone uno con calci e pugni, riuscendo così a ferirlo. L’aggressività e la violenza in particolare di due dei tre soggetti ha quindi costretto gli agenti a chiedere rinforzi per sedare gli animi e trasferire i tre in questura, dove ancora i due più esagitati del gruppo hanno continuato a creare grattacapi agli agenti, danneggiando anche alcuni arredi di piazzale Bornaccini. Una volta perquisiti, indosso a uno dei tre è stato trovato dalla polizia anche un coltello, poi sequestrato, oltre ad alcune macchie di sangue sul giubbotto, forse provenienti da una ferita che il magrebino si sarebbe procurato colpendo le automobili in sosta.

Infine, due dei tre ventenni sono stati dunque arrestati con le accuse di danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, mentre un terzo – quello che non avrebbe preso parte all’aggressione alle forze dell’ordine – è scattata la denuncia a piede libero. A seguito dell’arresto dei due vandali è stato quindi informato il pm di turno su cui disposizione i giovani stranieri sono stati trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida che si terrà con ogni probabilità nella giornata di oggi.