Notte di follia in centro. Ragazzi picchiati a sangue. Condannato il rapinatore

Tre anni e dieci mesi. Questa la condanna stabilita dal giudice dell’udienza preliminare di Rimini, in rito abbreviato, per un ragazzo di 22 anni, difeso dall’avvocato Carla Pennetta, residente in Umbria, accusato di rapina e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane, insieme ad altri sei o sette compagni (incluso un minorenne), avrebbe fatto parte di un gruppetto che nell’aprile del 2023 aveva creato non poco scompiglio nel centro storico di Rimini, tra la Vecchia pescheria e corso d’Augusto, picchiando e rapinando una comitiva di studenti del programma Erasmus, di nazionalità finlandese, britannica e austrica che si trovavano in città per un soggiorno di studio.

Le indagini condotte dalla squadra mobile di Rimini avevano portato, all’epoca dei fatti, all’esecuzione di due ordinanza cautelari. Quattro dei protagonisti della vicenda sono quindi finiti alla sbarra. Il minorenne è stato giudicato separatamente dal tribunale minorile di Bologna, mentre gli altri tre indagati hanno scelto la strada del rito abbreviato. Il 22enne è stato condannato: altri due ragazzi, rispettivamente di 22 e 21 anni, difesi rispettivamente dagli avvocati Enrico Graziosi e Sonia Giulianelli, sono stati assolti in quanto non riconosciuti come gli autori materiali delle aggressioni. I fatti risalgono alla notte del 14 aprile di un anno fa, quando il gruppo di quattro studenti Erasmus, infastiditi dal comportamento molesto di alcuni giovani che si trovavano nel loro stesso locale, erano usciti in strada per rincasare. Una volta all’esterno era avvenuta la prima aggressione, quando uno degli studenti – in tutto tre ragazzi e una ragazza – era stato raggiunto da un pugno al volto sferrato dal 22enne. Grazie però all’intervento di alcuni passanti, la prima parte della baruffa si era conclusa praticamente subito. Successivamente la gang, senza mai perdere d’occhio gli studenti Erasmus, era tornata alla carica con maggior violenza. Calci, pugni e persino un casco usato come arma per colpire gli studenti ripetutamente. Così si era consumata l’aggressione in pieno centro, culminata quando il 22enne riconosciuto come autore materiale sia delle lesioni che della rapina, aveva strappato dal collo di una ragazza di origini scandinave una catenina d’oro e l’aveva scippata della borsetta e degli occhiali da vista, prima di fuggire assieme ai complici. Ad un’altra delle vittime, nel corso della rapina, era stato invece sottratto lo smartphone.

Una notte da incubo che il gruppo di studenti aveva quindi denunciato il giorno successivo, dando il via ad indagini della squadra mobile che erano articolate tra l’ascolto di testimoni di quella sera e la visione delle immagini delle telecamere di videoserveglianza della zona. È stato così possibile alla polizia individuare i presunti autori dell’aggressione che avevano provocato a due degli studenti lesioni con prognosi di 20 e 10 giorni.

Le indagini condotte dalla squadra mobile avevano consentito in poco tempo di stringere il cerchio attorno ai componenti del gruppo di giovani malviventi che in quel periodo era stato più volte notato ’bazzicare’ in centro storico, specialmente nella zona delle Cantinette: nei loro confronti non erano mancate le segnalazioni da parte di persone importunate o minacciate. gli agenti della polizia di Stato avevano quindi identificato alcuni dei presunti protagonisti dell’episodio del 14 aprile 2023. Altri giovani sono però rimasti totalmente ignoti.

