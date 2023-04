Notte di follia Ubriaco sperona e ferisce i vigili

Weekend di lavoro intenso per gli agenti della polizia locale di Riccione. I controlli sono cominciati nella serata di sabato, quando alla centrale operativa del comando sono giunte numerose chiamate relative a un cittadino italiano che stava infastidendo i conducenti delle macchine in transito all’altezza di viale Ceccarini, pretendendo di essere caricato a bordo e sferrando pugni e calci ai mezzi che cercavano di evitarlo.

Un equipaggio della municipale è intervenuto nel giro di pochi minuti, identificando lo scalmanato che era visibilmente ubriaco. Gli agenti sono riusciti a condurlo a più miti consigli e infine lo hanno identificato e denunciato per ubriachezza molesta. Poche ore dopo alla centrale centrale operativa è invece arrivata una segnalazione per dei rumori assordanti che stavano disturbando il sonno dei residenti lungo viale Trebaci. Gli agenti dell’autopattuglia intervenuta sul posto hanno accertato la presenza di tre giovani che stavano ballando al suono della musica diffusa dal potente impianto stereo del loro veicolo, divenuto una vera "street-disco". I tre sono stati fatti desistere dal comportamento e due di loro sono stati trovati in possesso di modesti quantitativi di droga per la quale sono stati denunciati per uso personale. I controlli sono quindi proseguiti fino alle prime luci dell’alba con il ritiro di 3 patenti di guida e la segnalazione di 5 persone per detenzione ad uso personale di stupefacenti.

Un uomo di 34 anni si è invece reso protagonista, sempre nella notte a cavallo tra sabato e domenica, di un folle inseguimento con le pattuglie della polizia locale. In prossimità di viale Abruzzi, gli agenti hanno intimato l’alt al 34enne, che si trovava al volante di una Bmw. L’automobilista ha però accelerato e sterzato in direzione dell’agente che si è dovuto scansare gettandosi lungo il ciglio della scarpata. Il veicolo si è quindi allontanato a forte velocità e gli agenti hanno dato l’allarme via radio a tutti gli altri equipaggi sul territorio. Il conducente non ha accennato affatto a rallentare: al contrario, ha iniziato una serie di manovre pericolose nel tentativo di dileguarsi. Il fuggitivo ha più volte tentato di investire nuovamente altri agenti che gli intimavano l’alt durante il suo pericoloso tragitto, fino a speronare una pattuglia, con un agente che ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Il veicolo è stato infine bloccato in viale Cortemaggiore. Il 34enne, dopo una iniziale resistenza, è stato infine arrestato dalla polizia locale. L’arresto dell’uomo, trovato con un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite, è stato convalidato nel giudizio per direttissima, all’esito della quale l’imputato ha chiesto il rito abbreviato che si terrà il 15 maggio.