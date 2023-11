Notte di fuoco e paura. Piromani scatenati: bruciano sette auto in un’ora e mezza

Notte di fiamme e paura a Rimini. Uno o più piromani, entrati in azione poco dopo la mezzanotte, hanno dato fuoco in serie a diverse macchine parcheggiate in strada. Il bilancio finale è di sette veicoli incendiati, di cui due completamente carbonizzati dalle fiamme e gli altri gravemente danneggiati: si tratta di 4 Panda, una Punto, una Hyundai Atos e un furgoncino Peugeot Ranch.

Il primo rogo è scoppiato intorno a mezzanotte e un quarto e l’ultimo si è verificato un’ora e mezza dopo, all’una e quaranta. Che dietro agli incendi ci sia la mano di uno o più piromani non ha dubbi la polizia di Stato, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. In alcuni casi, i piromani avrebbero usato della diavolina (quella che si usa per accendere i barbecue, per intenderci) per appiccare il fuoco. Non solo: prima di accendere i roghi hanno distrutto i vetri di alcune macchine. Il primo incendio è scoppiato in via Circonvallazione meridionale, poi tutti gli altri, tra via Sonnino, via Machiavelli, via Guicciardini, via Crispi. L’ultimo rogo è avvenuto in via Roma all’incrocio con via XXII Giugno. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate per spegnere fiamme, costrette a correre da una parte all’altra per domare gli incendi a catena. A dare loro una mano anche agenti di alcune volanti della polizia di Stato, intervenuti con gli estintori, e i vigili.

"Siamo stati svegliati nel cuore della notte dalle sirene dei vigili del fuoco e della polizia – racconta Sergio Giordano, che abita in una delle vie dove sono scoppiati gli incendi – È stata una scena impressionante: mentre i vigili del fuoco erano in via Sonnino per spegnere il rogo, è arrivato pochi minuti dopo l’allarme per altri incendi". Due vetture sono state completamente devastate dal fuoco, ma anche le altre bruciate dai piromani sono state gravemente danneggiate. Da quanto trapela, non ci sarebbero collegamenti tra i proprietari dei veicoli dati a fuoco. Gli incendi sono avvenuti uno a poche centinaia di metri dall’altro, fatta eccezione per l’ultimo in via Roma. La polizia ha già iniziato le indagini, sentendo alcuni testimoni e acquisendo i filmati delle telecamere posizionate nei luoghi dove si sono verificati alcuni degli incendi. Al momento non ci sono sospetti sugli autori dei roghi.

Manuel Spadazzi