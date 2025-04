Notte di paura in mezzo al bosco. Salvata coppia di escursionisti

Notte di paura per una coppia escursionisti di Riccione, un uomo di 39 anni e una donna di 29, che sono stati soccorsi nei boschi sopra il Fosso di Teria, nel territorio di Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino. La coppia, partita nel pomeriggio di mercoledì dal paese di Secchiano per una avventura in mezzo alla natura, aveva intrapreso il Sentiero degli Ammoniti - un percorso molto amato dagli appassionati - con l’intenzione di completare un’escursione ad anello da concludere prima che calasse la notte. Giunti sulla cima, però, stando a quanto è stato ricostruito, avrebbero deciso di scendere a vista, senza seguire il tracciato segnato. Una scelta che in seguito, con il sopraggiungere della sera, si è rivelata rischiosa: il calare del buio li ha sorpresi e ha reso impossibile orientarsi lungo la via del ritorno.

Quando si sono resi conto di aver perso l’orientamento e di non riuscire più a trovare la strada per giungere a valle, i due hanno lanciato l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi. Immediato l’intervento del personale della stazione di Pesaro del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche, affiancato dai vigili del fuoco. Le squadre di soccorso, dotate di torce e strumenti per la geolocalizzazione, si sono messe sulle tracce degli escursionisti, individuandoli in tarda serata dopo aver perlustrato la zona per diversi minuti. Una volta raggiunta la coppia, i soccorritori si sono trovati di fronte a un ulteriore ostacolo: il fiume, che avrebbero dovuto attraversare per il rientro, era troppo ingrossato a causa delle recenti piogge. Impossibilitati a guadarlo in sicurezza, hanno deciso di cambiare strategia, risalendo la valle e tornando indietro lungo il Sentiero degli Ammoniti fino a raggiungere poi la loro destinazione.

Il percorso, affrontato di notte e in condizioni di terreno difficili, ha richiesto tempo ed estrema attenzione. L’intervento si è concluso con il rientro in sicurezza degli escursionisti intorno alle 2.30 di notte. Per fortuna, entrambi erano illesi, sebbene provati dalla lunga attesa e dallo stress della disavventura. Hanno potuto dunque fare ritorno a casa, stanchi ma fortunatamente incolumi, dopo aver ringraziato le squadre di soccorso intervenute in loro aiuto.

l.m.