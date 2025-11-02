Notte di sangue a Halloween. Ragazzo di 14 anni accoltella un coetaneo al volto e alla testa

Doveva essere una serata di festa, di maschere e risate, e invece è finita nel sangue. Nel cuore di Riccione, tra la folla della notte di Halloween, due ragazzini di appena 14 anni si sono affrontati come in un duello, e uno dei due è finito in ospedale con ferite al volto, alla testa e alla spalla, dopo essere stato accoltellato dal coetaneo. È successo poco prima di mezzanotte, in viale Virgilio, a due passi dal Palazzo dei Congressi e da viale Ceccarini. In mezzo a una decina di ragazzi, tutti poco più che adolescenti, la tensione è salita all’improvviso. Volano parole, poi spintoni, e in un attimo la festa si trasforma in caos. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, forse un battibecco nato qualche giorno prima durante una partita di calcio, ma per ora è solo un’ipotesi che dovrà essere vagliata attentamente dagli inquirenti. Fatto sta che uno dei due, un riccionese di 14 anni, tira fuori un coltello a lama corta e colpisce il coetaneo, un ragazzo di Misano, con più fendenti al volto, alla testa e a una spalla. Un altro amico, tredicenne, prova a dividerli e si becca una coltellata alla mano. Intorno, urla, confusione, la musica dei locali che continua in sottofondo come se nulla fosse. I soccorsi del 118 arrivano in pochi minuti: il ferito più grave viene portato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove i medici gli riscontrano plurime lesioni e una prognosi di 30 giorni. A evitare il peggio ci ha pensato la polizia locale di Riccione, che aveva messo in campo un presidio straordinario proprio per Halloween.

Quattro pattuglie presidiano il centro e una di queste, in servizio in viale Ceccarini, si fionda in viale Virgilio appena scatta la segnalazione. Gli agenti riescono a bloccare subito l’aggressore, mettere in salvo gli altri ragazzi e ritrovare il coltello, che il 14enne aveva cercato di nascondere in un’aiuola. Diversi testimoni — tutti giovanissimi — sono già stati sentiti dagli inquirenti per chiarire ogni dettaglio. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona. Il ragazzo che ha colpito l’amico è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per lesioni personali gravi e gravissime, aggravate dal porto di strumenti atti a offendere e dai futili motivi. Su disposizione del magistrato di turno è stato affidato ai genitori, in attesa delle decisioni della Procura. La sindaca Daniela Angelini, informata subito dopo l’aggressione, ha parlato di "un episodio che colpisce e rattrista" ancora di più "per il coinvolgimento di ragazzini, poco più che bambini, della nostra comunità". Ma la sindaca ha voluto anche rivolgere "un sentito ringraziamento al comando della polizia locale per il costante e puntuale presidio del territorio. La loro presenza e la prontezza dell’intervento hanno permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e di identificare immediatamente i responsabili. Il presidio garantito dal comando della polizia locale e dalle altre forze dell’ordine è fondamentale per tutti noi".

Lorenzo Muccioli