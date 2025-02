Notte di sangue al kebab. Giovane devasta il locale per non pagare il conto

Ordina un kebab, lo divora in un batter d’occhio, ma poi si rifiuta di pagare il conto e per ripicca mette a soqquadro il locale, ferendosi e rimediando anche qualche ‘legnata’ dai titolari del fast food. Quando sul posto arrivano a sirene spiegate le pattuglie della polizia di Stato, dà in escandescenza e, al grido di "vi ammazzo tutti", si scaglia contro gli agenti. E’ finito in manette un 25enne marocchino, protagonista della serata di ordinaria follia che si è verificata in un kebab di viale Bengasi, a Marina centro. Una scena da Far West, quella andata in scena l’altro ieri verso le 22, che ha spinto i passanti a bersagliare di telefonate il centralino della Questura. "Presto, venite, stanno facendo a botte dentro il kebab, una persona perde sangue".

Sul posto sono così accorsi quattro poliziotti che hanno faticato non poco a frenare i bollenti spiriti del nordafricano, il quale non ne voleva per nulla di sapere di darsi una calmata ed esibire i documenti. Il giovane, nella tasca della giacca, nascondeva anche una chiave a bussola, un attrezzo utilizzato per lavori di manutenzione ma anche potenzialmente come arnese da scasso per compiere piccoli furti.

Il 25enne, una volta bloccato in sicurezza dal personale della questura, alla fine è stato dichiarato in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti contundenti. Al momento si trova in ospedale, a causa delle ferite che si era procurato prima dell’arrivo sul posto delle Volanti della polizia di Stato di Rimini, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza con rito direttissimo, in programma oggi.

Il parapiglia, all’interno del locale, sarebbe scoppiato dopo il rifiuto del 25enne di saldare il conto di pochi euro per il kebab e la bibita che aveva appena finito di consumare. Il giovane, dopo aver cenato, pretendeva infatti di andarsene senza corrispondere quanto dovuto. Al suo ‘no’ è nata una discussione furibonda con il titolare, poi degenerata in una zuffa vera e propria, con sedie e tavolini lanciati per aria e danni pesantissimi all’arredamento del piccolo locale. A dare man forte al titolare sarebbero sopraggiunte anche altre persone, mentre il 25enne continuava a fare il diavolo a quattro. Il caos ha naturalmente attirato l’attenzione dei passanti, che senza pensarci due volte hanno chiamato la questura. Al loro arrivo, i poliziotti si sono trovati davanti il giovane marocchino con il volto coperto di sangue, l’occhio gonfio e un brutto taglio al labbro. Ciò nonostante, il ragazzo ha trovato la forza di scagliarsi contro le divise, urlando frasi sconnesse. Uno degli agenti è stato costretto ad impugnare il taser. Solo a quel punto, ma sempre con grande fatica, i poliziotti sono riusciti a immobilizzare lo scalmanato e a dichiararlo in arresto. Una volta identificato, lo straniero è stato accompagnato in pronto soccorso per essere medicato. Dalla tasca della giacca è saltata fuori anche la chiave di metallo, lunga 17 centimetri.