Notte di sangue al porto Trans pugnalata dall’uomo con cui si era appartata

Erano usciti dal locale per avere un po’ di intimità. Ma tra i due è scoppiato un diverbio e poi lui si è avventato su di lei, colpendola con un coltello in varie parti del corpo. E’ tuttora ricoverata all’ospedale ‘Bufalini’ (per fortuna non è in pericolo di vita) la transessuale peruviana di 40 anni, vittima della feroce aggressione avvenuta l’altra notte nella zona del porto di Rimini. A dare l’allarme è stata una sua amica, la prima a soccorrerla. Quando ha trovato sanguinante a terra, l’ha caricata in auto per portarla in ospedale e durante il tragitto ha incrociato, in zona stazione, una volante della polizia e ha fermato gli agenti per chiedere loro aiuto. Portata prima a Rimini poi a Cesena, la 40enne peruviana è ricoverata in ospedale sotto osservazione per le lesioni riportate. Non è in pericolo di vita, ma ha subito diverse ferite da arma da taglio al petto, alle braccia e alle gambe e già oggi probabilmente verrà sottoposta a un intervento chirurgico.

Sul caso indaga la squadra mobile della polizia, che ha raccolto le prime testimonianze e sta cercando l’aggressore. Secondo quanto riferito dalla peruviana, il giovane che l’ha pugnalata sarebbe un albanese, conosciuto sabato sera in un locale di Marina centro. Intorno alle 3 e mezza i due sono usciti insieme dal locale in cerca di intimità. Si sono appartati dalle parti di viale Colombo, ma dopo aver pattuito il prezzo del rapporto lui ha scoperto che lei è una transessuale e ha dato in escadenscenza. All’improvviso ha estratto un coltellino dalla tasca e ha iniziato a colpirla in varie parti del corpo, poi è scappato senza lasciare traccia. Dopo poco la peruviana è stata trovata dall’amica (anche lei peruviana), che l’ha soccorsa e l’ha caricata in auto per portarla in ospedale. Alla stazione l’amica ha visto una pattuglia della polizia, ha fermato la macchina ed è corsa a chiedere aiuto agli agenti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto l’hanno portata in ospedale.

Gli agenti della squadra mobile stanno cercando ogni elemento utile per rintracciare l’aggressore. Purtroppo non sono molto di aiuto le telecamere montate nella zona. Per come si è svolta l’aggressione, al momento gli inquirenti tendono a escludere la pista omofoba.