Notte di terrore a Bellariva. Minaccia i passanti col coltello. I carabinieri evitano il peggio

Momenti di paura l’altra sera, intorno a mezzanotte, a Bellariva. A seminare il panico è stato un 39enne africano, risultato originario del Burkina Faso, che camminava avanti e indietro lungo il viale e minacciava con un coltello chi passava di lì. Alcuni passanti hanno subito dato l’allarme. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati i carabinieri. A quel punto il 39enne ha gettato il coltello a terra ed è scappato a piedi, ma è stato inseguito e raggiunto poco dopo dai militari. L’africano, in evidente stato confusionale, è stato immediatamente bloccato dai militari, che l’hanno portato in caserma, dove è stato identificato e fermato in attesa degli accertamenti, tuttora in corso. Al momento nessuno ha presentato denuncia nei suoi confronti. Da capire, ancora, i motivi del suo folle gesto. Non si esclude, al momento, nessuna ipotesi.

L’episodio è avvenuto a un mese dal Capodanno di sangue a Villa Verucchio, dove il 23enne egiziano Muhammad Sitta ha accoltellato due 18enni della zona e una coppia di turisti romani di 70 e 69 anni, e poi si è scagliato anche contro il comandante dei carabinieri intervenuto per fermarlo, che ha sparato più colpi con la pistola d’ordinanza uccidendo l’accoltellatore. Il luogotenente Luciano Masini è indagato dalla Procura per eccesso di difesa. Dopo aver preso alcuni giorni di ferie (non è mai stato sospeso dal servizio), Masini è ritornato al lavoro, in attesa degli esiti dell’indagine.

