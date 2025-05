Notte di terrore a Marebello. Minaccia negoziante con l’accetta: rapinatore bloccato dalla polizia

È entrato come una furia in negozio, brandendo un’accetta e urlando alla titolare: "Dammi tutti i soldi che hai in cassa o finisce male". Lei, spaventatissima, ha cominciato a sua volta a gridare per chiedere aiuto. Il rapinatore ha continuato a minacciarla, poi è saltato dietro al bancone e ha cercato di arraffare quello che poteva dalla cassa. Per fortuna proprio in quel momento passava di lì una volante della polizia. Richiamati dalle urla delle donna, gli agenti si sono precipitati davanti al negozio, uno di quelli che vende tutto a un euro in viale Regina Margherita, nella zona di Marebello. Alla vista delle divise il rapinatore ha subito gettato l’accetta e ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti.

L’episodio è avvenuto l’altra sera, intorno alle 23. C’era parecchia gente a quell’ora nella zona. Il rapinatore, un pugliese di 40 anni con precedenti per minacce e resistenza, ha fatto irruzione a volto scoperto nel negozio, all’interno c’erano la titolare e un’altra persona. La donna era alla cassa, che si trova proprio all’ingresso. Lui l’ha minacciata con l’accetta, poi ha preso qualche decina di euro ed è fuggito gettando a terra l’arnese. Il malvivente era arrivato in zona in bicicletta, lasciandola a pochi metri dal negozio, e ha tentato di riprendere la bici per tentare la fuga ma è stato prontamente fermato dagli agenti. L’uomo è stato arrestato per rapina e già domattina dovrebbe comparire davanti al giudice per la direttissima. L’intervento dei poliziotti è stato tempestivo e ha permesso di sventare il colpo. Gli agenti della questura pattugliano costantemente (con una o più volanti per turno) la zona di Rimini sud e sabato sera erano in giro per un controllo quando si sono imbattuti nella rapina.