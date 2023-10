Notte ’gialla’ per il Tour. Sarà pienone negli hotel

Segnatevi la data: 25 ottobre. È il giorno in cui verrà presentata a Parigi l’edizione 2024 del Tour de France. Sarà una storica edizione: la prima che vedrà il Tour partire dall’Italia. La prima tappa il 29 giugno, con la Firenze-Rimini. Il giorno dopo si correrà da Cesenatico a Bologna, mentre la terza tappa andrà da Piacenza a Torino. Il 25 ottobre sarà svelato tutto il percorso della Grand Boucle. Ma per quanto riguarda la prima tappa, da Firenze a Rimini, il percorso ormai pare delineato. Sarà una tappa tosta, da 205 km. Prima della volata finale a Rimini, i corridori passeranno anche dalla Valmarecchia e da San Marino (con la durissima salita di Montemaggio). Dal Titano scenderanno percorrendo la superstrada. Una volta a Rimini poi dovrebbero imboccare la Statale 16 (il condizionale è ancora d’obbligo) e percorrerla, in direzione Riccione, fino alla rotatoria davanti alle Befane. Qui poi il percorso dovrebbe svoltare in viale Settembrini e proseguire in via Chiabrera fino al lungomare dove ci sarà il traguardo, che dovrebbe essere posto vicino a piazzale Benedetto Croce.

Oggi al Ttg (la fiera del turismo) ci sarà una presentazione della storica prima volta del Tour de France in Italia. Si sta lavorando ai tanti eventi collaterali che tireranno la volata alla Grande Boucle. A luglio a Parigi Davide Cassani, il presidente di Apt, aveva anticipato l’idea di organizzare una sorta di ’Notte gialla’ in occasione del Tour de France. Non è rimasta soltanto un’idea: si farà, anche se vanno ancora definiti i dettagli dell’evento. Di sicuro verranno illuminati di giallo alcuni monumenti e luoghi simbolici, di Rimini e delle altre città attraversate dalla corsa.

Si lavora già anche all’organizzazione logistica e – soprattutto – alle azioni di promozione turistica legate al Tour. Che porterà tantissimi appassionati. Si stimano quasi 2 milioni di spettatori sulle strade, di cui oltre 800mila in Emilia Romagna. Saranno almeno 200mila le presenze negli hotel. E stando allo studio commissionato dalla Regione il Tour porterà un indotto di oltre 120 milioni in Italia. Alcuni albergatori si sono già mossi, per fare pacchetti legati all’evento. E viste le prenotazioni già ricevute e le richieste di informazioni, secondo l’Apt quello del Tour sarà un weekend con il pienone in Riviera. Per capire l’impatto del Tour anche per il turismo, basta questo numero: solo gli organizzatori della corsa hanno chiesto agli alberghi di Rimini di riservare loro 2mila camere...

ma.spa.