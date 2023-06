Notte gitana, Gessica Notaro ospite speciale

Torna ‘Notte gitana’ con oltre 40 artisti in scena e un’ospite speciale, Gessica Notaro, il 21 e 28 giugno e il 2, 9, 16, 23 agosto. Con cantanti, performer, musicisti e un corpo di ballo, riecco dunque lo spettacolo scritto e diretto da Carlo Tedeschi con la compagnia Rdl sul palcoscenico dal 21 giugno al 30 agosto, ogni mercoledì alle 21.30, al teatro Studio 1923, l’arena all’aperto del teatro Leo Amici al lago di Monte Colombo.

Notaro, attiva testimonial contro ogni violenza di genere, artista, cantante e ballerina, sarà ospite di alcune date dello spettacolo arricchendo, con la sua versatilità, lo show dedicato alla bellezza e ai valori e al rispetto della femminilità. In particolare sarà interprete di tre brani, tra cui ‘Malo’, e danzerà un paso doble con il performer Francesco Troilo di Carlo con cui duetterà anche in un brano. In primo piano in Notte gitana la musica che l’estro del giovane Tedeschi ha arricchito di nuove sonorità. Tedeschi, autore dell’album Evocative e della colonna sonora del musical Mohican, ha firmato anche i brani Jamaica Remix e Tu Musica che tanto successo avevano riscosso gli scorsi anni nelle esibizioni della Compagnia sulle spiagge riminesi.

Notte gitana si rinnova, ad ogni rappresentazione, con la presenza di oltre 40 artisti sul palcoscenico (tra cantanti, musicisti, ballerini, coristi), percussioni e chitarre coinvolgenti. Il debutto risale al 10 agosto 1997 a Riccione in piazzale Roma davanti a 7mila persone.

Per informazioni e prenotazioni: teatro Leo Amici cell. 345.8045807 – mail [email protected]