Notte da incubo in spiaggia: “Abbiamo bevuto e fumato, poi lui mi ha strappato i vestiti”

Rimini, 30 giugno 2025 – “Lui voleva fare sesso, mi sono rifiutata e mi ha strappato la maglietta”. È un racconto da incubo quello fatta da una ventenne riminese ai poliziotti. Un racconto tuttora al vaglio degli agenti, che stanno cercando elementi utili per capire cosa sia successo esattamente quella notte sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich. La – presunta – violenza sessuale sarebbe avvenuta una settimana fa, nella notte tra sabato e domenica.

Era il weekend della Notte rosa, il lungomare e i locali di Marina centro pullulavano di migliaia di ragazzi. La ventenne, una ragazza problematica, era uscita per fare serata. Lì, nella zona del porto, ha conosciuto un giovane marocchino che le ha offerto da bere e degli spinelli.

I due hanno sono stati insieme per un po’ a bere e fumare, poi a un certo punto lui l’ha invitata ad appartarsi sulla spiaggia libera. Lei lì per lì non ha fatto obiezioni, pensando – probabilmente – che insieme avrebbero fumato altri spinelli. I due giovani scendono così in spiaggia, lontano da occhi indiscreti. Ma a un certo punto, stando al racconto della ragazza, non sarebbero stati più soli.

Alcuni amici di lui li avrebbero raggiunti in spiaggia. E il marocchino, a quel punto, avrebbe cominciato a farle delle avances sempre più insistenti. Quando la ragazza si è rifiutata di andare oltre, lui le avrebbe strappato la maglietta. La reazione infuriata di lei ha indotto il marocchino e i suoi amici ad andarsene subito. La ventenne poi è andata verso la strada a chiedere aiuto, alcuni passanti l’hanno notata e hanno chiamato il 112. Poco dopo sul posto è arrivata una pattuglia della polizia. La ragazza è stata subito sentito dagli agenti: ha raccontato loro di essersi appartata con un marocchino a bere e fumare ma di aver rifiutato le sue avances e lui avrebbe reagito strappandole la maglietta.

Sul posto quella notte, chiamato dai poliziotti, è arrivato poi anche il padre della giovane, che l’ha riportata subito a casa. La ragazza non ha ancora presentato denuncia, e ha ammesso davanti ai poliziotti di aver bevuto fumato molto quella sera. Anche per questo il suo racconto è apparso confuso. Ma gli agenti si sono comunque mossi, cercando testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere in zona. E dai filmati, si vedrebbe effettivamente il giovane marocchino mentre si allontana dalla spiaggia. I poliziotti stanno proseguendo le indagini, per capire cosa sia effettivamente accaduto quella sera.